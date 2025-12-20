Bocce: Serie A: Ivrea fa bottino pieno, Gaglianico lotta ma si arrende

Serie A. A Salassa la Brb Ivrea, ha vinto ma non travolto il Crc Gaglianico Botalla Formaggi (15-9 il risultato finale). La squadra di patron Sandro Bonino dopo un buon avvio (5-3) è andata sotto nel secondo turno di prove (0-8): in staffetta Stefano Pegoraro (28 su 30) e Simone Ariaudo (20 su 28) hanno concluso con 48 su 58 ma sono stati travolti da Matteo Golfetto e Emanuele Ferrero con 56 su 61. Pegoraro pur disputato un ottimo tiro progressivo, con 50 bocce tirate e 47 colpite, ha dovuto inchinarsi al quasi perfetto Golfetto che ha concluso con 49 su 50. Nei tiri di precisione, Davide Sari con 16 non ha brillato, ma Daniele Grosso è stato quasi infallibile con 32. Davide Manolino invece ha perso con 14 contro l'ex Gabriele Graziano che ha concluso con 17. Pari , (4-4) nel terzo turno di prove.

Per il Crc Gaglianico si sono distinti: Luca Negro che ha pareggiato il tiro combinato contro Graziano 24 a 24. Bottino pieno nelle individuali: Denis Pautassi 8-6, Negro 9-6, Ariaudo 10-3. La terna con Silvano Cibrario, Ariaudo, Manolino ha vinto 9-5. Male invece le coppie: Ponzo, Sari 2-11, Cibrario, Manolino 1-9, Pautassi, Sari 0-11. I risultati: Chiavarese Genova-La Perosina 6-18, Auxilium Saluzzo Cuneo-Noventa Venezia 10-14, Mondovì-Nus Aosta 16-8, Marenese Treviso-Quadrifoglio Udine 15-9, BRB Ivrea-Gaglianico 15-9 La classifica: Brb Ivrea 22 punti, Chiavarese 18, La Perosina 16, Crc Gaglianico, Marenese 13, Noventa, Mondovì 8, Nus 3, Quadrifoglio 2, Auxilium 1. Da recuperare: Auxilium-Nus (03/01), Quadrifoglio-Noventa (10/01), Auxilium-Mondovì (10/01), La Perosina-Quadrifoglio (01/02)