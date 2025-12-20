Piazza Curiel al buio nelle prime ore del mattino: interrogazione in aula

L’illuminazione pubblica in piazza Curiel arriva in Consiglio comunale a Biella. I gruppi Buongiorno Biella e Costruiamo Biella hanno presentato un’interrogazione a risposta orale in aula per chiedere una revisione della temporizzazione dell’accensione delle luci nei mesi invernali.

Secondo quanto si legge nell’interrogazione, se durante la notte l’area risulta correttamente illuminata, al mattino, nei mesi invernali, la temporizzazione dell’impianto lascerebbe completamente al buio sia la piazza sia le vie di accesso, tra le 6 e le 7 del mattino.

I consiglieri evidenziano come proprio in quella fascia oraria numerosi lavoratori e lavoratrici si trovino a uscire o rientrare dalle proprie abitazioni, spesso in condizioni di scarsa visibilità. Una situazione definita paradossale, che peggiorerebbe progressivamente con lo spegnimento delle luci notturne, fino a quando non interviene la luce naturale.

Da qui la richiesta rivolta al sindaco e agli assessori competenti: valutare la possibilità di rivedere, durante l’inverno, gli orari di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica affinché, a partire dalle 6 del mattino, piazza Curiel sia garantita una illuminazione adeguata fino al sorgere del sole.

L’interrogazione è firmata per Buongiorno Biella da Andrea Foglio Bonda e Luigi Apicella, e per Costruiamo Biella da Teresa Barresi.