Borriana, in 200 alla 6ª edizione del Bessa Christmas Night Trail FOTO e VIDEO - Foto e video Nicola Rasolo per newsbiella.it

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento quello di Borriana che ha accolto la sesta edizione del Bessa Christmas Night Trail. Circa 200 iscritti, si sono radunati davanti al Comune per prendere parte alla passeggiata ludico-motoria di 7 km, alla corsa non competitiva di 7 km e alla corsa non competitiva di 14 km, rispettivamente 120 alla prima e 80 alla corsa notturna.

L’evento, promosso da La Vetta Running in collaborazione con il Comune di Borriana e la Federazione Italiana Atletica Leggera, ha visto atleti e amatori cimentarsi sui sentieri del territorio in un percorso suggestivo e immerso nella magia natalizia. La manifestazione non competitiva ha rappresentato anche un momento di raccolta fondi: il ricavato sarà infatti devoluto alla Proloco di Ponderano per sostenere il progetto “Una goccia per un sorriso”, destinato al reparto pediatrico dell’Ospedale di Ponderano.

Al termine della gara, tutti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento natalizio e hanno potuto godere del ristoro finale, in un clima di festa e condivisione. La manifestazione si conferma così un appuntamento immancabile per gli appassionati di trail e running, combinando sport, solidarietà e spirito natalizio.