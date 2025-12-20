Finale di stagione da protagonisti: Team Riverosse brilla alla Coppa Piemonte Short Track 2025!

Domenica 7 dicembre si è disputata la 6° e ultima prova Coppa Piemonte 2025 short track!
Organizzata dallo storico team pedale Pazzo a Cigliano.
Classico percorso fettucciato con curve strette e tanti rilanci.
I ragazzi del Team Riverosse hanno concluso la stagione con ottimi risultati individuali e un super posto in classifica di squadra!
Ora è tempo di riposare e godersi le feste Natalizie per ripartire nell'anno nuovo ancora più uniti e carichi!
G2 Alberto Fois 2° classificato
G3 Tommaso Mersi 1° classificato
G4 Francesco Guarino 1°classificato