Ciclismo | 20 dicembre 2025, 09:55

Finale di stagione da protagonisti: Team Riverosse brilla alla Coppa Piemonte Short Track 2025!

Domenica 7 dicembre si è disputata la 6° e ultima prova Coppa Piemonte 2025 short track!

Organizzata dallo storico team pedale Pazzo a Cigliano.

Classico percorso fettucciato con curve strette e tanti rilanci.

I ragazzi del Team Riverosse hanno concluso la stagione con ottimi risultati individuali e un super posto in classifica di squadra!

Ora è tempo di riposare e godersi le feste Natalizie per ripartire nell'anno nuovo ancora più uniti e carichi!

G2 Alberto Fois 2° classificato 

G3 Tommaso Mersi 1° classificato 

G4 Francesco Guarino 1°classificato 

c.s. Team Riverosse

