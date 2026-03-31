ANMI Biella in visita a Genova: tappa al sommergibile “Nazario Sauro” FOTO

Si è svolta il 21 marzo la gita organizzata dal Gruppo ANMI di Biella, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che ha visto la partecipazione di 47 persone tra soci, familiari e simpatizzanti.

Meta della giornata è stata Genova, con la visita guidata al Galata - Museo del Mare e al sottomarino “Nazario Sauro”, parte integrante del complesso museale. Un’esperienza che ha consentito ai partecipanti di avvicinarsi alla storia e alla cultura marittima, attraverso un percorso particolarmente suggestivo all’interno del sommergibile.

Il “Nazario Sauro”, unità capoclasse del secondo programma nazionale di costruzioni navali, propone un itinerario che si sviluppa dalla sala macchine, collocata a poppa, fino alla camera di lancio a prua, passando per la camera di manovra e per gli spazi destinati alla vita di bordo. Ambienti contenuti e altamente funzionali, che restituiscono in modo concreto le condizioni operative dei sommergibilisti.