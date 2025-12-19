Allievi eccellenti: premiati gli studenti dell'Itis Q. Sella di Biella

Partecipatissima cerimonia quella che, nella mattinata di giovedì 18 dicembre, ha visto riuniti in Aula magna gli allievi che nel passato anno scolastico hanno conseguito risultati eccellenti nello studio. Alla presenza dei molti genitori accorsi per assistere alla premiazione dei figli, il Dirigente scolastico prof. Tiziano Badà ha così premiato gli studenti che, dalle classi prime alle quarte, hanno totalizzato una media pari o superiore a 9/10 e i diplomati che hanno superato l’esame di Stato con la votazione di 100/100 e 100 con Lode. A tutti loro, oltre ad un Attestato d’eccellenza, è stato consegnato un gadget tecnologico: un hard disk esterno SSD adattabile al telefono cellulare.

Tra i premiati – e questa è la novità di quest’anno – pure due studenti che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione di un importante progetto dell’Istituto; inoltre, come da tradizione, è stata assegnata la Borsa di studio “Alla memoria di Liliana e Roberto”.

In merito a tale borsa, ecco le parole del preside Badà: “A partire dall’anno passato, grazie alla generosità di due coniugi biellesi, abbiamo istituito un fondo dedicato cui potevano accedere gli studenti che intendevano continuare gli studi presso l’Università: poter assegnare la borsa anche quest’anno è per l’ITIS motivo di profonda soddisfazione. Ai due donatori, che hanno voluto restare anonimi, vada pertanto il mio più sentito ringraziamento.”

Di seguito i nominativi dei premiati:

Diploma di eccellenza per l’alto rendimento scolastico (media pari o superiore a 9):

Sofia Aleci, Beatrice Delle Cave, Anna Fedulov, Megan Beatrice Scuderi (classi prime);

Sophie Bullio, Giulia Gallo Selva, Vittoria Pozzo (classi seconde);

Martina Borello, Luca Marinone, Marco Regis Milano, Leonardo Villa, Federico Paschetto, Tommaso Zoppello (classi terze);

Vanessa Giulia Alice, Serena Avondo, Giulia Dipalma, Elisa Favero, Gregorio Ferracin, Mattia Lubrano Lavadera, Melissa Milani, Mariana Pontara Luz Correa, Stefano Sasso, Martina Tiboldo (classi quarte);

diplomati con 100/100: Viola Badone, Giulia Campagnolo, Alessio Capellupo, Leonardo Coda Forno, Damiano Di Martino, Arianna Ferraresi, Francesca Fresia, Giada Gastaldi, Marco Manfredi, Marianna Messina, Francesca Nerva, Teobaldo Pennacchia, Alice Pignolo, Carlotta Ronzani, Giulia Siviero, Pietro Tassone;

diplomati con 100 e Lode: Luca Rizzo.

Diploma di Merito per aver contribuito alla realizzazione di un importante progetto della scuola: Stefano Denaro, Tobias Ravetti.

Assegnataria della Borsa di studio “Alla memoria di Liliana e Roberto” è risultata l’allieva Giulia Siviero.