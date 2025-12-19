Biella, doppio furto all'Esselunga: intervengono i Carabinieri

Nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, sono stati consumati due furti presso l’Esselunga di Biella, ma in entrambi casi la merce è state recuperata e sono intervenuti i Carabinieri.

Intorno alle ore 15:30, un uomo ha rubato una bottiglia di liquore, per un valore di circa 40 euro; le forze dell’ordine hanno confermato il tentato furto di Whisky, da parte di un cittadino straniero dell’81.

Il secondo ammonta a una cifra prossima ai 100 euro, da parte di un cittadino senza fissa dimora e con numerosi precedenti. L’uomo ha varcato le casse con creme, profumi e del materiale di consumo, ma i prodotti sono stati recuperati e restituiti.

In corso gli accertamenti di rito da parte dei militari.