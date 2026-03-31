A Biella arriva un gruppo di lettura

A partire dal volume Essere Armani. Una biografia di Renata Molho (Baldini+Castoldi), prende il via un ciclo di incontri dedicato alla figura e al percorso creativo dello stilista Giorgio Armani, tra i protagonisti che hanno segnato la moda contemporanea. Il libro sarà inoltre presentato durante la prossima edizione di #Fuoriluogo – Festival Letterario della Città di Biella, che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2026.

Gli incontri saranno l’occasione per approfondire non solo la vita e il percorso creativo dello stilista così come emergono dal volume, ma anche il lavoro dell’autrice e biografa Renata Molho, giornalista, saggista, critica del costume e della moda per il quotidiano «Il Sole 24 Ore» dal 1991 al 2012 e collaboratrice di numerose testate del gruppo Condé Nast («Vogue Italia», «L’Uomo Vogue»). Ha insegnato giornalismo di moda presso IULM, IED, Istituto Marangoni e Università di Urbino. È stata caporedattrice ed editor-at-large di «L’Uomo Vogue», oltre che editor-at-large di «Vogue Italia» e «Casa Vogue».

Che cos’è un gruppo di lettura?

Uno spazio di confronto e dialogo, aperto a tutte e tutti, in cui condividere impressioni, interpretazioni e spunti di riflessione a partire da un libro.

Gli appuntamenti si svolgeranno su prenotazione:

21 aprile, ore 10.00 – 11.00

Biblioteca Luigi Squillario - Città Studi Biella | Corso Giuseppe Pella 2 b, Biella

Info e prenotazioni: 015 8551107 – biblioteca@cittastudi.org

6 maggio, ore 17.00 – 18.00

Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” | Piazza E. Curiel 13, Biella

Info e prenotazioni: 015 2524499 – biblioteca@comune.biella.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Evento a cura della Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” e della Biblioteca Luigi Squillario – Città Studi Biella, in collaborazione con #Fuoriluogo – Festival letterario della Città di Biella, Premio Biella Letteratura e Industria e Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Promosso nell’ambito di Biella Città Creativa UNESCO.

Sei un appassionato di moda, un lettore curioso o semplicemente vuoi scoprire la storia di uno dei grandi protagonisti del Made in Italy? Partecipa e porta il tuo punto di vista.