Si rifiuta di farlo salire perchè non vuole pagare: Autista di Atap colpito al volto

L'autista di una linea Atap è stato aggredito ieri, sabato 20 dicembre, a Cossato. L’episodio si è verificato su un mezzo della linea che porta a Valle Mosso.

A segnalare l’accaduto alla centrale operativa è stato un collega dell’autista coinvolto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai militari intervenuti, l’aggressione sarebbe stata compiuta da un giovane di origine magrebina, di circa vent’anni.

Il giovane sarebbe salito sul pullman dichiarando di non avere né denaro né documenti e annunciando che non avrebbe pagato il biglietto. L’autista, nato nel 1968, gli ha quindi impedito di proseguire la corsa. Poco dopo, mentre il conducente era già seduto al posto di guida in attesa di partire, l’uomo è tornato sul mezzo e lo ha colpito al volto, provocandogli una lieve ferita all’arcata sopracciliare e rompendogli gli occhiali, per poi allontanarsi rapidamente.

Non è stato necessario l’intervento del 118. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.