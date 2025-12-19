Candelo, treno travolge mucche sui binari FOTO e VIDEO

Non c'è pace per la viabilità sui binari. È notizia di poco fa che un treno, proveniente da Santhià e diretto a Biella, ha travolto in pieno diverse mucche che, per cause da accertare, erano presenti sulle rotaie.

A rimanere investite almeno 6 mucche ma potrebbero essere di più. Non sono note le loro condizioni di salute ma almeno un paio di loro avrebbero perso la vita. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre, a Candelo, nella zona di via Garibaldi. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, assieme a Carabinieri, Protezione Civile, agenti di Polizia Locale, personale delle Ferrovie e veterinari.

Presente anche il sindaco Paolo Gelone. A bordo del treno stavano viaggiando oltre 40 persone, ora accompagnate nell'oratorio parrocchiale di San Pietro, in attesa di salire a bordo dei bus sostitutivi. Non ci sono feriti tra i passeggeri. Al momento la circolazione è momentaneamente sospesa e riprenderà non appena sarà ripristinata la sicurezza. Alcune corse hanno accumulato ritardi di quasi di due ore.