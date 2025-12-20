Torino: Delmastro (FdI), "noi esaltiamo divise, sinistra è chi le assalta"

"Ecco l'orrido volto di Askatasuna: violenza, violenza, violenza e bombe carta all’indirizzo delle divise. L’estrema sinistra di Avs, che ieri sproloquiava di una Torino che oggi sarebbe stata 'bellissima' per via della manifestazione, si vergogni e chieda scusa alle forze dell’ordine, bersaglio sempiterno della maleodorante e delinquenziale galassia anarchica italiana. 'Bellissime' sono le divise, non chi le assalta e chi sta con chi le assalta". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia.