Angelico inaugura il nuovo store a Vicolungo: più spazio, nuovo concept e promozione speciale

Un nuovo capitolo per Angelico a Vicolungo

Angelico rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura del nuovo store all’interno del Vicolungo The Style Outlets, punto di riferimento per lo shopping in Piemonte e non solo. Un’apertura che rappresenta molto più di un semplice trasferimento: il negozio, infatti, è uno dei primi storici punti vendita del brand, oggi completamente rinnovato per offrire un’esperienza ancora più completa e contemporanea.

Il nuovo spazio nasce da un cambio di unità all’interno dell’outlet, con un ampliamento significativo delle superfici e un restyling totale del concept espositivo. L’obiettivo è chiaro: valorizzare al meglio le collezioni Angelico, migliorando la fruibilità e accompagnando il cliente in un percorso d’acquisto più immersivo ed elegante.

Più grande, più moderno, più Angelico

Il nuovo store si distingue per un ambiente più ampio e luminoso, pensato per esprimere appieno l’identità del marchio: qualità, stile italiano e attenzione sartoriale. Gli spazi sono stati progettati per dare maggiore respiro alle collezioni, con un’esposizione più ordinata e una lettura chiara delle proposte, dal casual raffinato fino all’eleganza formale.

Un’evoluzione che riflette anche il percorso di crescita del brand, sempre più orientato a un dialogo diretto con il cliente finale, mantenendo al centro i valori che da sempre contraddistinguono Angelico.

Inaugurazione tra stile e convivialità

L’apertura ufficiale del nuovo store, avvenuta mercoledì 25 marzo, è stata celebrata con un aperitivo inaugurale che ha coinvolto clienti e visitatori in un momento di condivisione e scoperta.

Un’occasione per presentare il nuovo spazio e vivere da vicino l’universo Angelico, in un’atmosfera elegante ma informale, perfettamente in linea con lo spirito del brand.

Promo speciale per celebrare il nuovo store

Per festeggiare questo importante traguardo, Angelico ha lanciato una promozione dedicata:

-30% su tutto acquistando almeno 2 capi, valida fino a domenica.

Un’iniziativa pensata per invitare i clienti a scoprire il nuovo negozio e rinnovare il proprio guardaroba con capi di qualità, approfittando di condizioni vantaggiose.

Una presenza storica che guarda al futuro

Quella di Angelico a Vicolungo non è una nuova apertura, ma l’evoluzione di una presenza consolidata nel tempo. Essere stati tra i primi a credere in questa location e oggi investire in un progetto di ampliamento e rinnovamento conferma la volontà del brand di continuare a crescere, mantenendo un forte legame con il territorio di Biella e con i propri clienti.

Il nuovo store rappresenta così un punto di incontro tra tradizione e innovazione: un luogo dove l’eleganza italiana si rinnova, senza perdere la propria identità.

STORE: Vicolungo

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via San Martino di Zusiagna - NEG C4.7 - Piazza S. CHIARA 5

28060 Vicolungo (NO)