Biellese in e-bike, Winter Bric al contrario: arduo ma spettacolare FOTO

Il Winter Bric è un trail di livello internazionale, molto impegnativo, che si sviluppa sulle colline biellesi su di una distanza di 42km con un dislivello positivo di circa 1900 m. Insomma una corsa da SUPER atleti.

Ogni anno, nei mesi seguenti la gara, approfittando della perfetta pulizia dei sentieri, percorriamo il tracciato supportati dalla valida componente elettrica delle nostre e-bike. Nonostante il sostegno si tratta di un giro impegnativo caratterizzato da qualche tratto tecnico, da effettuare solo se particolarmente motivati.

Negli anni scorsi avevamo tentato di seguire fedelmente il percorso di gara che si sviluppa in senso antiorario. L’esperienza è stata... un'esperienza da non ripetere" Le salite alla Rovella e a Sant’Eurosia di Pettinengo, effettuate nel senso della gara, non sono affatto piacevoli e tantomeno pedalabili. In pratica è “spintage estremo” con un po' di “portage” qua e la… Per niente divertente.

In senso inverso (Reverse), il giro diventa fattibile e divertente anche se rimane fisicamente molto impegnativo. Il tratto tecnico è il DH a scendere dalla Rovella e da percorrere con molta attenzione. Anche se si evitano rampe e salti, la guida non è mai banale con qualche passaggio scassato che può ingannare.

A parte ciò, i sentieri su cui si sviluppa sono spettacolari e offrono paesaggi di sottobosco sempre diversi. Lo suggeriamo a chi ha una buona guida (prudente), e a chi ha un buon allenamento. I numeri che lo caratterizzano sono tutt’altro che banali.

Tra gli aspetti ludici positivi, la sosta “ristoro” all’Arci Brovato a Valle San Nicolao, dove l’ospitalità e la birra rappresentano il carburante ideale per concludere gli ultimi km.

Chiudiamo con 42,83km 1.856d+ (ma alcuni dei nostri strumenti hanno indicato 1.925d+) in 5h56m (sosta compresa).

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...NON COSTA NULLA!! (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi)

Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.