“Aspettando il Natale” alla RSA Don Matteo Zanetto di Ponderano FOTO

Un pomeriggio di musica, emozioni e spirito natalizio ha animato, sabato 20 dicembre, la RSA “Don Matteo Zanetto” di Ponderano grazie al concerto “Aspettando il Natale”, organizzato dal Gruppo Alpini di Ponderano. Un appuntamento che ha regalato momenti di gioia e condivisione agli ospiti della struttura, ai loro familiari e al personale.

Protagonista dell’evento è stato il Coro Alpino “Cento Voci per Cento Anni” della Sezione A.N.A. di Biella, che con le sue esecuzioni ha saputo creare un’atmosfera intensa e coinvolgente. I canti della tradizione alpina, alternati a brani natalizi, hanno riportato alla memoria ricordi ed emozioni profonde, suscitando partecipazione e commozione tra il pubblico presente.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di vicinanza e attenzione che gli Alpini dedicano da sempre alla comunità, in particolare alle persone più fragili. La musica si è così trasformata in un vero e proprio strumento di solidarietà, capace di abbattere distanze e di portare calore umano all’interno della struttura.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori e della direzione della RSA, che hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per arricchire la vita quotidiana degli ospiti e rafforzare il legame con il territorio.

Il concerto “Aspettando il Natale” si è concluso tra applausi e sorrisi, lasciando nei cuori dei presenti un messaggio semplice ma profondo: lo spirito alpino, fatto di amicizia, servizio e condivisione, continua a essere un prezioso punto di riferimento per tutta la comunità.

"E' stata una bellissima giornata prenatalizia con il coro degli Alpini 100 Voci per Cento anni alla casa di Riposo di Ponderano - commenta il sindaco Roberto Locca -. Un tributo alle persone anziane che ci hanno preceduto e che meritano tutto il nostro rispetto per quello che hanno fatto nella loro vita per noi e che adesso sono accudite in maniera egregia da parte del personale della Casa Riposo Don Matteo Zanetto di Ponderano un vivo ringraziamento ancora agli Alpini sia al gruppo di Ponderano che ha organizzato l'evento che al coro alpino 100 voci ed a tutti gli ospiti della casa di Riposo nonché al personale che accudisce amorevolmente queste fantastiche persone che sono da noi o ospitate a Ponderano ed un grandissimo augurio di buon Natale a tutti".