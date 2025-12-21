Al Mercatino degli Archi regali, artigianato e solidarietà a Biella FOTO

Oggi, 21 dicembre, Piazza Cisterna a Biella ha ospitato il tradizionale Mercatino degli Archi organizzato dall'associazione Noi del Piazzo, un appuntamento natalizio che unisce tradizione, creatività e territorio.

I visitatori hanno potuto scoprire prodotti locali e artigianali: dal miele e vini naturali, ai formaggi caprini e salumi, fino a confetture, succhi, ortaggi BIO e specialità dell’orto. Non sono mancati oggetti handmade unici, come accessori, bijoux, ricami, ceramiche e lavori all’uncinetto, insieme a arte e design con quadretti in legno, complementi d’arredo, stampe, libri e cartoline d’epoca.

L’evento ha avuto anche una valenza solidale: alcune associazioni hanno partecipato per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico. Tra queste, A.I.S.M. con panettoni e biglietti della lotteria a sostegno della Sclerosi Multipla, Croce Blu con panettoni, biscotti e misurazione gratuita della pressione, e Gattopoli, impegnata nella salvaguardia degli animali.