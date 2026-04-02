Baraggia in fiamme, il danno ambientale è rilevante: un appello alla responsabilità

L’incendio in Baraggia della scorsa notte ha destato particolare preoccupazione nella comunità biellese. Come riportato dal Parco del Ticino Lago Maggiore, sui propri canali social, il danno ambientale è rilevante: “Si stima una perdita di biodiversità significativa su circa 10 ettari di territorio della Baraggia di Candelo, la cui entità è ancora in fase di valutazione – si legge nel post - Un sentito ringraziamento va ai volontari AIB (Orso Biella, Bioglio, Azoglio, Zumaglia e Sala) e ai Vigili del Fuoco per la prontezza e l’impegno dimostrati nell’intervento. Il personale di vigilanza e i tecnici dell’Ente si sono immediatamente recati sul posto per una prima stima dei danni ambientali e hanno attivato i Carabinieri Forestali, collaborando nelle attività di gestione dell’emergenza”.

E conclude: “Si ricorda che il personale di vigilanza svolge anche funzioni di pubblica sicurezza. Ribadiamo inoltre che, in presenza di giornate ventose, il rischio di incendi aumenta in modo significativo: è quindi fondamentale adottare comportamenti responsabili e prestare la massima attenzione”.