Un milione per libro e lettura: Regione Piemonte finanzia 61 progetti, presente anche Biella

Un investimento complessivo di 974.800 euro per sostenere la promozione del libro e della lettura, i premi e i concorsi letterari: la Regione Piemonte conferma il proprio impegno a favore della cultura come strumento di crescita, inclusione e sviluppo dei territori. Con l’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico 2025, vengono finanziati 61 progetti su tutto il territorio regionale.

Le risorse, stanziate nell’ambito della Legge regionale 11/2018 e del Programma Triennale della Cultura 2025–2027, sono destinate a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro che operano nella diffusione della lettura, nella valorizzazione del libro e nella promozione della creatività letteraria. Un bando che ha registrato un’ampia partecipazione: 80 le domande pervenute, a dimostrazione della vitalità e della qualità del sistema culturale piemontese.

Il finanziamento complessivo di quasi 1 milione di euro è articolato su due linee di intervento principali: Promozione del libro e della lettura, che concentra la quota prevalente delle risorse, sostenendo festival, rassegne, iniziative educative e progetti di avvicinamento alla lettura per tutte le fasce d’età; Premi e concorsi letterari, fondamentali per valorizzare il talento, sostenere la scrittura e incentivare nuove produzioni culturali.

Nel dettaglio, 784mila euro sono destinati a soggetti privati senza scopo di lucro e 190.800 euro a enti pubblici, con una ripartizione delle risorse tra le annualità 2025 e 2026, attraverso acconti e saldi, a garanzia della sostenibilità e della continuità dei progetti finanziati.

«Questo intervento – dichiara l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli – rappresenta una scelta politica chiara: investire nel libro e nella lettura significa investire nella crescita culturale e civile delle nostre comunità. Sosteniamo iniziative che rafforzano l’accesso alla cultura, promuovono il pensiero critico e contribuiscono a rendere il Piemonte un territorio sempre più attento alla formazione, alla creatività e alla partecipazione».

Il bando si inserisce in una strategia regionale che riconosce la cultura come infrastruttura educativa e sociale, capace di generare impatto duraturo, rafforzare le reti territoriali e valorizzare il lavoro di associazioni, enti locali e operatori culturali.

Con questo investimento, la Regione Piemonte consolida il proprio ruolo di laboratorio nazionale di politiche culturali, puntando su un modello che integra sostegno pubblico, qualità progettuale e attenzione ai territori, nella convinzione che il libro e la lettura siano strumenti fondamentali per costruire il futuro.