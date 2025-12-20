Serata di auguri e riconoscimenti per la squadra AIB di Biella FOTO

Si è svolta ieri sera, 19 dicembre, la tradizionale serata conviviale di auguri della squadra AIB di Biella, un momento di incontro e condivisione che ha celebrato l’impegno e la dedizione dei volontari nel corso dell’anno 2025.

Durante la serata sono stati ricordati i numerosi servizi svolti dalla squadra nel corso dell’anno, dalla prevenzione e gestione degli incendi boschivi alle attività di supporto all'Adunata degli Alpini e alle varie manifestazioni sportive di importanza nazionale, sottolineando l’importanza del lavoro costante e silenzioso che caratterizza l’attività dei volontari AIB.

Un momento particolarmente significativo è stato l’arrivo dei messaggi di ringraziamento e apprezzamento: il Ministro Gilberto Pichetto, impossibilitato a partecipare di persona, ha inviato un messaggio letto ai presenti; il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, e l’Ispettore Generale AIB, Corrado Busnelli, hanno espresso il loro riconoscimento per il contributo fondamentale dei volontari, tutti, alla sicurezza del territorio e al benessere della comunità.

La serata conviviale è stata ufficialmente aperta da Davide Veronio, rappresentante Legale della squadra, e da Rodolfo Gilardi, Ispettore provinciale, che hanno voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e dello spirito di solidarietà che anima ogni volontario.

Tra sorrisi, aneddoti e momenti di confronto, l’incontro ha rappresentato un’occasione non solo per festeggiare le festività natalizie, ma anche per rafforzare i legami all’interno della squadra, rinsaldando la passione e la dedizione che guidano l’attività dei volontari AIB di Biella.

«Ogni servizio svolto, ogni ora dedicata, ogni gesto di disponibilità è un tassello fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – hanno sottolineato i responsabili –. Questa serata è il nostro modo per dire grazie a chi, con competenza e generosità, contribuisce ogni giorno a rendere la comunità più sicura».