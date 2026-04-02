Fiocco rosa a Rosazza, un momento atteso da quasi 20 anni: sarà posata una pianta simbolica

Fiocco rosa a Rosazza. Un lieto momento, augurato e sperato da quasi 20 anni. A darne notizia l’amministrazione comunale di Rosazza: “Un evento che riempie di gioia l'intera comunità – si legge nella notte – Per circa due decenni Rosazza ha dovuto attendere per vedere un nuovo nato. Benvenuta Annalisa e congratulazioni a mamma Maria Chiara e papà Gianluca. Il Comune festeggerà il lieto evento posando una pianta simbolica sperando che possa essere di buon auspicio”.
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