EVENTI | 21 dicembre 2025, 17:50

Mongrando sotto l’Albero: successo per l’11ª edizione FOTO

“Mongrando sotto l’Albero” ha confermato anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento tradizionale, capace di unire divertimento, cultura e gusto, offrendo momenti di svago e convivialità a famiglie e residenti.

Mongrando sotto l’Albero: successo per l’11ª edizione FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Oggi, domenica 21 dicembre, il centro di Mongrando ha ospitato l’11ª edizione di “Mongrando sotto l’Albero”, l’evento natalizio organizzato dalla Pro Loco del paese.

Entusiasta Daniela della Pro Loco: "Ci sono state tante iniziative tra le quali l'esibizione della banda di Magnonevolo, la premiazione del concorso addobba l'albero, abbiamo distribuito la polenta concia e ci sono state tante attività per bambini"

La giornata è stata animata da un programma ricco e variegato: mercatini degli hobbisti, laboratori e attività ludiche per i più piccoli, esibizioni di ballo, giri in carrozza, esposizioni Lego e molte altre iniziative.

Non sono mancati i piatti tipici e le degustazioni, con i visitatori che hanno potuto assaggiare polenta concia con salsiccia, accompagnata da vin brulè, panettone e cioccolata calda, immergendosi nell’atmosfera natalizia.

