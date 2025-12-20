Volley: Il "Regalo di Natale" è Bianco-Rosso: L'Occhieppese si aggiudica il Derby contro Tollegno in Prima Divisione

Non poteva esserci modo migliore per chiudere il 2025. Nella serata di venerdì 19 dicembre, la Palestra Comunale Schiapparelli è stata teatro di una battaglia sportiva vibrante, conclusasi con il trionfo dell’ASD Occhieppese Pallavolo che, nel derby contro il Gruppo Sportivo Tollegno, ha conquistato tre punti d’oro e il titolo di "regina del Natale".

Il punteggio finale di 3-1 racconta solo in parte l’equilibrio visto in campo. I primi due set sono stati un vero e proprio "thriller" agonistico, giocati sul filo dei nervi e decisi solo ai vantaggi:

Primo set (26-24): Un corpo a corpo serrato dove i padroni di casa sono riusciti a graffiare nei momenti decisivi.

Secondo set (29-27): Ancora più intenso del primo, con continui ribaltamenti di fronte e una tensione agonistica altissima, chiuso dall'Occhieppese con una prova di carattere ammirevole.

Nel terzo parziale, il Tollegno ha reagito con orgoglio, accorciando le distanze con un 22-25 che ha riaperto i giochi. Tuttavia, nel quarto set, l'Occhieppese ha ritrovato smalto e precisione, chiudendo la pratica sul 25-21 e dando il via ai festeggiamenti.

Il leitmotiv della serata è stato senza dubbio l'organizzazione difensiva. Entrambe le formazioni hanno dato vita a scambi lunghi ed estenuanti, con recuperi spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico della Schiapparelli. Se l'Occhieppese è riuscita a spuntarla, è stato grazie alla capacità di mantenere la lucidità anche dopo azioni prolungate, trasformando le difese in contrattacchi, nonostante anche lo svantaggio in alcuni momenti dell'incontro.

Con questa vittoria, l'Occhieppese si regala un Natale d'oro, consolidando il gruppo e chiudendo l'anno solare con il morale alle stelle. Vincere un derby è sempre speciale, ma farlo nell'ultima partita dell'anno aggiunge un sapore unico al brindisi finale.

TABELLINO ASD OCCHIEPPESE PALLAVOLO vs GS TOLLEGNO: 3-1 (26/24 – 29/27 – 22/25 – 25/21)