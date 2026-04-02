 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 02 aprile 2026, 11:10

Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, aveva 58 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, aveva 58 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, aveva 58 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, mancato prematuramente all’affetto dei suoi cari a soli 58 anni. A darne il doloroso annuncio i genitori, assieme ai familiari, ai parenti e agli amici tutti. La Santa Benedizione avrà luogo a Valdengo alle 14.30 di domani, venerdì 3 aprile, nella Sala Commiato dell’Impresa Funebre Bonino.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore