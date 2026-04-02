Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, aveva 58 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Gianluca Filippi, mancato prematuramente all’affetto dei suoi cari a soli 58 anni. A darne il doloroso annuncio i genitori, assieme ai familiari, ai parenti e agli amici tutti. La Santa Benedizione avrà luogo a Valdengo alle 14.30 di domani, venerdì 3 aprile, nella Sala Commiato dell’Impresa Funebre Bonino.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
venerdì 03 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scontro fra veicoli a Biella: risultano tre feriti FOTO
Incidente stradale a Biella, dove intorno alle 19:30 due veicoli si sarebbero scontrati in via...