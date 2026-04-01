Drago Lanificio in Biella ospita la presentazione del "13° Rally Valli Biellesi - 2° Memorial Umberto Drago" FOTO e VIDEO

Drago Lanificio in Biella ha ospitato presso la propria sede di Lessona, la conferenza stampa di presentazione del 13° Valli Biellesi - Campionato Italiano Autostoriche Regolarità Classica e Turistica, insieme alla presentazione del Calendario Biellese Motor Sport 2026.

L'iniziativa rappresenta un momento significativo per il territorio biellese, unendo sport, cultura e identità locale nel segno della memoria e della continuità.

Nel cuore del distretto tessile biellese, la storia di Umberto Drago si intreccia profondamente con quella di un territorio che ha fatto dell'eccellenza la propria identità. Fondatore del Gruppo Drago insieme alla moglie Laura Spinei, Umberto Drago ha incarnato una visione imprenditoriale capace di coniugare tradizione e innovazione, radici locali e respiro internazionale.

La sua non è stata soltanto un'avventura industriale, ma un progetto costruito con coerenza, competenza tecnica e una profonda conoscenza della materia. Fin dagli inizi, l'obiettivo e stato chiaro: puntare sulla qualità assoluta, sul controllo diretto della filiera e su un costante investimento in ricerca e tecnologia.

In un settore complesso e competitivo come quello laniero, Drago Lanificio in Biella ha scelto la strada più impegnativa - quella dell'eccellenza - trasformando un'impresa familiare in una realtà riconosciuta a livello globale per la produzione di tessuti pregiati destinati ai mercati internazionali dell'abbigliamento di lusso.

Ma il tratto distintivo della sua leadership non si e misurato solo nei risultati economici. Umberto Drago ha costruito un'azienda fondata sul valore delle persone, sulla trasmissione del sapere e su un legame autentico con il territorio biellese. In un'epoca segnata da delocalizzazioni e produzioni accelerate, ha difeso con determinazione la centralità della manifattura italiana, investendo nella formazione e nel capitale umano.

II Rally Valli Biellesi - 2° Memorial Umberto Drago, in programma il 10-11 aprile 2026, nasce proprio con questo spirito: celebrare non solo una figura imprenditoriale di riferimento, ma anche i valori di passione, dedizione e visione che continuano a guidare ii territorio e le sue eccellenze.

Oggi Drago Lanificio in Biella rappresenta una delle espressioni più solide del Made in Italy tessile, capace di innovare senza perdere la propria identità. Un risultato che affonda le radici nella determinazione del suo fondatore: un imprenditore che ha saputo leggere ii futuro senza mai dimenticare la tradizione.