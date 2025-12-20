Lunghi e calorosi applausi hanno scandito l'esibizione di Davide Cava, ospite del Concerto di Natale, inserito nel ricco programma dell'Accademia Perosi. L'evento è andato in scena nella serata di ieri, 19 dicembre, nell'auditorium di Palazzo Gromo Losa, al Piazzo di Biella, alla presenza di un nutrito pubblico, giunto per ascoltare i brani senza tempo di Sergej Rachmaninoff. Tre opere filtrate attraverso l'esclusivo dominio del pianoforte e capaci di rilevare la riduzione dell'universo orchestrale all'essenzialità del tasto. Uno spettacolo emozionante, esaltante e assolutamente coinvolgente che chiude degnamente l'anno 2025 con la promessa di ritrovarsi molto presto per nuovi imperdibili appuntamenti.
Concerto di Natale con l'Accademia Perosi, applausi a Biella per la prova di Davide Cava FOTO
