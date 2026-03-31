Gardenville, aromatiche nell’orto: preziose alleate per proteggere le coltivazioni VIDEO

Le piante aromatiche non sono preziose soltanto in cucina, ma costituiscono anche un supporto importante per l’orto. Oltre al loro impiego alimentare, aiutano a tenere lontani gli insetti dannosi e ad attirare quelli utili, contribuendo così all’equilibrio naturale delle coltivazioni.

In questo periodo è il momento giusto per mettere a dimora rosmarino, lavanda e salvia, specie che possono trovare posto agli angoli dell’orto, oppure tra le file. Diverso, invece, il caso del basilico, più delicato e per questo da piantare verso la fine del mese.

Un’attenzione particolare va riservata alla menta, che tende a espandersi con facilità: proprio per questa sua caratteristica è consigliabile coltivarla in vaso, così da contenerne la crescita.

Tutte queste varietà sono disponibili da Gardenville, dove è possibile ricevere un aiuto nella scelta delle piante più adatte alle proprie esigenze.

Nel prossimo episodio:

- Difendere l’orto in modo naturale

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