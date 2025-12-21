Tennis Tavolo: Splendor campione d'inverno in 3 campionati

C2
cade in casa Unipol di Bocchio sconfitta dal Tennis Tavolo Biella dopo una emozionante contesa.
5 a 3 per gli ospiti dopo lunghe contese combattute.
I tre punti per i cossatesi sono conquistati da Erick Marangone, Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti, che dopo un avvio incerto raggiungono gli ospiti nel punteggio, ma poi devono cedere con le sconfitte di Marangone e Pronesti da parte di Cenedese e Motta per il 5 a 3 finale per Biella.
D1
Gentile Impianti pareggia per 3 a 3 a Aosta e mantiene il comando dopo l' attesa sfida al vertice e il concomitante passo falso di Biella, bloccata in casa da Vercelli.
Pegoraro Riccardo, Tommaso Zoppello e Riccardo Motta vincono un incontro a testa e portano a casa un pesantissimo punto che consente loro di mantenere il comando in solitaria nel gruppo C .
D2
Immobiliare Bugella non conosce ostacoli e con un perentorio 6 a 0 passa in scioltezza in casa del fanalino di coda Oleggio.
Michele Capodiferro, Francesco Bidese e Andrea Saitta vincono entrambi gli incontri e proseguono la marcia al vertice senza sconfitte.
Sempre in D2 nell altro girone, sempre a Oleggio sconfitta per 4 a 2 di Siviero/ Elettronica Scarpa .
Di Pietro Ferraris e Massimo Graziano i punti conquistati dai cossatesi.
D3
Ancora in testa e ancora imbattuta Splendor MB Line , che impatta in casa con Aosta nello scontro al vertice e rimane al comando in solitaria.
Buona la prestazione di Mattia Zoppello che si aggiudica due incontri, mentre il terzo punto è firmato da Lorenzo Caschili.
Ora tutti fermi per le pause natalizie per poi riprendere a fine gennaio con i gironi ritorno cercando di confermare le brillanti prestazioni della prima parte di campionato.