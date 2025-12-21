 / SPORT

SPORT | 21 dicembre 2025, 19:18

Tennis Tavolo: Splendor campione d'inverno in 3 campionati

Ottimo fine settimana per i pongisti dello Splendor che conquistano il titolo di campioni d inverno in 3 campionati

Nella foto la capolista di D1 Gentile Impianti

Nella foto la capolista di D1 Gentile Impianti

C2

cade in casa Unipol di Bocchio sconfitta dal Tennis Tavolo Biella dopo una emozionante contesa.

5 a 3 per gli ospiti dopo lunghe contese combattute.

I tre punti per i cossatesi sono conquistati da Erick Marangone, Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti, che dopo un avvio incerto raggiungono gli ospiti nel punteggio, ma poi devono cedere con le sconfitte di Marangone e Pronesti da parte di Cenedese e Motta per il 5 a 3 finale per Biella.

D1 

Gentile Impianti pareggia per 3 a 3 a Aosta e mantiene il comando dopo l' attesa sfida al vertice e il concomitante passo falso di Biella, bloccata in casa da Vercelli.

Pegoraro Riccardo, Tommaso Zoppello e Riccardo Motta vincono un incontro a testa e portano a casa un pesantissimo punto che consente loro di mantenere il comando in solitaria nel gruppo C .

D2

Immobiliare Bugella non conosce ostacoli e con un perentorio 6 a 0 passa in scioltezza in casa del fanalino di coda Oleggio.

Michele Capodiferro, Francesco Bidese e Andrea Saitta vincono entrambi gli incontri e proseguono la marcia al vertice senza sconfitte.

Sempre in D2 nell altro girone, sempre a Oleggio sconfitta per 4 a 2 di Siviero/ Elettronica Scarpa .

Di Pietro Ferraris e Massimo Graziano i punti conquistati dai cossatesi.

D3

Ancora in testa e ancora imbattuta Splendor MB Line , che impatta in casa con Aosta nello scontro al vertice e rimane al comando in solitaria.

Buona la prestazione di Mattia Zoppello che si aggiudica due incontri, mentre il terzo punto è firmato da Lorenzo Caschili.

Ora tutti fermi per le pause natalizie per poi riprendere a fine gennaio con i gironi ritorno cercando di confermare le brillanti prestazioni della prima parte di campionato.

c.s.splendor, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore