 / EVENTI

EVENTI | 05 gennaio 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026

Attualità

- Capodanno a Biella: botti vietati e rumore assicurato

- Biella, mobilità elettrica fuori controllo? Molte opportunità, ma i pericoli sono evidenti VIDEO

- Sigarette e tabacco sempre più cari: l'aumento del 2026

- La Regione investe contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole, assegnati 25mila euro a 5 istituti di Biella

- Piemonte, Protezione Civile a Crans-Montana con una squadra di volontari per assistenza logistica e organizzativa

Sport ed Eventi

- Tutto pronto per il BWV 2026

- Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO

- Andorno Micca, premi e riconoscimenti a chi si è distinto nel sociale e nello sport

- Callabiana inaugura il 2026 con una caccia al tesoro dedicata alle famiglie

- Castagnea si veste di magia: il borgo di Portula celebra la Befana tra calze giganti e allestimenti FOTO

- Conto alla rovescia per la Dakar 2026, al prologo Rodella è 7° di categoria: l'intervista dall'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

- Milano-Cortina 2026, Nicole Orlando porterà la Fiamma Olimpica a Biella

- Bear Wool Volley, a Biella è iniziata l'edizione 2026: in via Italia la sfilata delle squadre FOTO e VIDEO

- Prima Giornata Bear Wool Volley 2026, i risultati FOTO e VIDEO

- Bielmonte al centro dello sci internazionale: piste pronte per squadre italiane e straniere VIDEO

- Valdilana: Polenta concia in piazza con la pro loco Trivero

- Funakoshi 1976 al Milan Karate Camp con i campioni del mondo

- Debutto di fuoco per il Ladies Dakar Team con Serena Rodella: una sfida estrema tra rocce e sabbia VIDEO

Cronaca

- Contraffazione, è boom. Piemonte quinta regione per merce sequestrata: 6,3 milioni di pezzi

- Biella, 44 aggressioni subite ma anche 5 vite salvate al Carcere: il 2025 della Polizia Penitenziaria

- Biella, serata del 31 dicembre agitata al Carcere. SINAPPE: “Registrati danni e sequestri cellulari illegali”

- Nel primo giorno del 2026 4 incidenti sulle strade del Biellese, c'è un ferito grave in ospedale

- Biella, ladri all'emporio solidale. Lo sdegno dei volontari: “Gesto offensivo e irrispettoso”

- Cade nel laghetto vicino casa, muore a 73 anni: tragedia a Masserano

- Strage di Crans-Montana, parla lo zio: "Emanuele Galeppini ancora in lista dispersi, aspettiamo Dna"

- Crans-Montana, 40 vittime nell’incendio: identificazione al centro delle indagini. Il punto nella conferenza delle autorità vallesane

- Crans-Montana, c'è anche una 15enne biellese tra i feriti dell'incendio di Capodanno

- Dal Nord Ovest - Escursionista francese muore sotto una valanga

- Crans-Montana, in Duomo un momento di preghiera per la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno

- Biella, paga parte della spesa alle casse automatiche ma la vigilanza se ne accorge

- Incidente in casa per un anziano, a Biella si attivano i soccorsi

- Biella, le parole del vescovo Farinella ai familiari della 15enne ferita a Crans-Montana: “La comunità è loro accanto”

- Biella, nuovo incendio e disordini al carcere

- Furto in abitazione a Tollegno nella notte: indagini in corso

- Cossato, sanitari e Carabinieri in soccorso di un anziano che perde l’orientamento

- Due liti per vicinato nel Biellese: interventi dei Carabinieri a Donato e a Cossato

- Sinistro stradale a Biella, coinvolta una 14enne

- Ubriaco soccorso ad Andorno

- Cossato, intervento dei Vigili del Fuoco in via Mazzini FOTO e VIDEO

Costume e società

- Da Biella Città Creativa Unesco alle nevicate storiche: le immagini imperdibili di Marchisotti nel 2025 FOTO

redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore