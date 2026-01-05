A Cossato arriva la Befana in CRI

Domani, martedì 6 gennaio 2026, come tradizione, arriva la BEFANA in Croce Rossa Italiana di Cossato.

L' appuntamento è previsto per le ore 16, e in attesa del suo arrivo, per i bambini (e non solo), il Gruppo Volontari dei Vigili del Fuoco di Ponzone, sarà presente con alcuni mezzi per far vedere l’attrezzatura a bordo e i bambini avranno la possibilità di provare l’ebrezza di salire su di un camion, usare una lancia, insomma, di fare i piccoli pompieri per un giorno.

La sorpresa, come sempre, sarà come arriverà la Befana, ma questo lo si saprà solo dopo le 16.