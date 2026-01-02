Crans-Montana, c'è anche una 15enne biellese tra i feriti dell'incendio di Capodanno

La tragedia di Crans-Montana ha profondamente colpito la comunità biellese. Al momento, sarebbero 40 i morti e più di 110 i feriti, molti dei quali in condizioni gravissime, rimasti coinvolti nell'incendio che ha devastato il bar Le Constellation nella notte di Capodanno.

Tra i feriti ci sarebbe anche una biellese di 15 anni, Elsa Rubino, studentessa del Liceo Linguistico di Biella. Dalle informazioni raccolte, sembra che abbia riportato gravi ustioni sul corpo e ora si troverebbe ricoverata in un ospedale elvetico. Sono le prime frammentarie notizie che giungono dalla vicina Svizzera ma non si escludono aggiornamenti nelle prossime ore.

Il suo nome, insieme ad altri giovani italiani, è comparso da questa mattina in molti elenchi riportati sulle testate nazionali. Molto conosciuta in città, si è stretta a lei il mondo della scuola, con messaggi di vicinanza ai familiari.