 / CRONACA

CRONACA | 03 gennaio 2026, 14:00

Incidente in casa per un anziano, a Biella si attivano i soccorsi

biella incidente

Incidente in casa per un anziano, a Biella si attivano i soccorsi (foto di repertorio)

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, 3 gennaio, a Biella per un anziano rimasto coinvolto in un incidente domestico. Sembra che il residente fosse caduto sul pavimento di casa e non sia più riuscito a rialzarsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme ai Vigili del Fuoco, per la prima assistenza al malcapitato.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore