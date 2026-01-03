Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, 3 gennaio, a Biella per un anziano rimasto coinvolto in un incidente domestico. Sembra che il residente fosse caduto sul pavimento di casa e non sia più riuscito a rialzarsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme ai Vigili del Fuoco, per la prima assistenza al malcapitato.
Incidente in casa per un anziano, a Biella si attivano i soccorsi
