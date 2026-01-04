Furto in abitazione a Tollegno nella notte: indagini in corso

Nella notte, intorno all’1,30, un uomo residente a Tollegno ha contattato i Carabinieri denunciando un presunto furto all’interno della propria abitazione.

Il richiedente ha riferito che ignoti si sarebbero introdotti in casa nel corso della serata, senza però riuscire a quantificare con precisione eventuali ammanchi. Da una prima verifica, infatti, non risulterebbero oggetti rubati.

I Carabinieri hanno raccolto la segnalazione e avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali segni di effrazione.