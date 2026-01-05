A Occhieppo Inferiore e a Graglia due incontri dedicati alla comunicazione adulti-adolescenti

Il Centro per le famiglie del consorzio I.R.I.S di Biella vi invita a due appuntamenti formativi gratuiti rivolti a genitori, insegnanti, educatori, operatori e tutta la comunità educante del territorio.
1 "COMPRENDERE E PREVENIRE LE NUOVE DIPENDENZE"
Un incontro formativo dedicato all'esplorazione delle nuove dipendenze comportamentali e ai possibili strumenti per accompagnare i ragazzi ad un uso consapevole e sano del mondo digitale. Si parlerà anche di uso di sostanze.
Il 23 gennaio alle ore 20:30 presso il Salone Polivalente in Via Caralli 7 ad Occhieppo Inferiore
A condurre la serata sarà il SERD di Biella.
2 "QUESTA CASA NON E' UNA CHAT"
Laboratorio esperienziale sulla comunicazione tra adulti e adolescenti, con l'obiettivo di ridurre il senso di incomunicabilità e favorire un dialogo più efficace.
Il 31 gennaio, ore 10:15 presso la Sala del Consiglio in Via Marconi 6 a Graglia.
A cura delle operatrici del Centro per le Famiglie, Elisabetta Ranghino (psicologa e psicodrammatista) e Annalisa Alio (educatrice).
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.
E' richiesta l'iscrizione tramite il seguente link:
https://forms.gle/EsgS36k7fYnhuUZ27
o tramite whatsapp: 3357920454
o tramite mail: patio@consorzioiris.net
o pagina instagram: centroperlefamiglie_iris
Per qualsiasi informazione contattare : Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO tel 335-7920454 (anche whatsapp)
pagina instagram centroperlefamiglie_iris o inviare una email a: patio@consorzioiris.net