Biella, ladri all'emporio solidale. Lo sdegno dei volontari: “Gesto offensivo e irrispettoso”

“È un gesto che fa male al cuore. Offensivo e irrispettoso che non tiene conto dell'impegno quotidiano dei volontari, profondamente amareggiati, e di tutti coloro che ne hanno bisogno”. A parlare Carla Camatel, una delle responsabili dell'Emporio Solidale di Biella, centro di riferimento per soggetti e famiglie in difficoltà, che, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso, è finito nel mirino dei ladri.

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti all'interno dei locali della sede, situata in via Orfanotrofio 18, e avrebbero rubato dal magazzino 40 pacchi di caffè, insieme ad altri generi alimentari, come latte e olio d'oliva.

Tutti prodotti acquistati nelle scorse settimane, durante le festività natalizie, nel corso dei mercati solidali realizzati nella città di Biella. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine, ora le indagini sono affidate agli agenti di Polizia.