Andorno Micca, premi e riconoscimenti a chi si è distinto nel sociale e nello sport

Nei giorni scorsi, nel comune di Andorno Micca, si è svolta la cerimonia di premiazione rivolta ai cittadini più meritevoli.

Il progetto nasce da una volontà condivisa dell'assessore Andrea Ferrero e del consigliere Andrea Lampo riscontrando l'appoggio del sindaco Davide Crovella e di tutta l'amministrazione. Questo evento che si ripeterà nel tempo vuole essere un momento di condivisione dei traguardi personali o di gruppo di cittadini che si sono distinti per meriti, impegno, risultati e successi in vari ambiti ( sportivo, sociale, culturale ecc.) portando loro il riconoscimento dell'amministrazione e della popolazione tutta.

“Siamo inoltre convinti che in questo momento di grande confusione e perdita di valori, portare alla luce questi successi dandogli il giusto risalto, possa essere un grande esempio per tutti – sottolinea l'assessore Ferrero - La speranza è di creare un circolo virtuoso che sappia ispirare l'animo di ognuno impegnandosi per il miglioramento di sé stessi e, di conseguenza, contribuire alla crescita della comunità andornese rinnovandone lo spirito”.

In tal sede, sono stati riconosciuti meritevoli: Bruno Bertazzo, segnalato dall'associazione sportiva San Lorenzo e dal gruppo della cantoria parrocchiale. Già consigliere comunale di Andorno Micca, è stato presidente del gruppo AVIS Valle Cervo di Andorno Micca operando con grande impegno e passione per la crescita dell'associazione, oltre ad aver partecipato con presenza continua alle iniziative del paese portando il suo contributo.

ASAD Biella invece ha segnalato gli altri tre andornesi meritevoli come Filippo Iacazio, per gli ottimi risultati nel golf, Rosario Vella, per gli ottimi risultati nelle bocce e Danny Confortino, per gli ottimi risultati nell'atletica. Queste le motivazioni del premio: "Pur non avendo conseguito vittorie agonistiche di rilievo, questi atleti rappresentano da anni un autentico esempio di tenacia, impegno e spirito sportivo, portando con orgoglio i valori dello sport inclusivo in Italia e all’estero. Attraverso la loro costanza e la presenza attiva, hanno contribuito a diffondere un messaggio di inclusione, rispetto e partecipazione, incarnando a pieno il significato più profondo dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Riteniamo che il loro percorso meriti di essere riconosciuto come testimonianza di valore per la comunità andornese, simbolo di come l’impegno e la passione possano superare ogni barriera".