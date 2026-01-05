All'ospedale di Biella la "Befana del Poliziotto": sala gremita e molti bambini FOTO e VIDEO

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026, presso la Sala Congressi dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano, l’iniziativa “La Befana del Poliziotto”, promossa dalla Segreteria provinciale del SAP di Biella, guidata da Bruno Barone.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, a seguito di un ottima partecipazione. L’evento ha offerto un momento di serenità e condivisione dedicato ai bambini. Hanno partecipato i figli dei colleghi della Polizia di Stato e del personale sanitario, oltre a minori provenienti da case famiglia. Un’iniziativa inclusiva, pensata per portare un clima di festa anche all’interno di un contesto delicato come quello ospedaliero.

Nel corso del pomeriggio si sono svolte attività di animazione, con la presenza di un mago e del truccabimbi curato dai volontari della Croce Rossa. A tutti i bambini partecipanti sono state distribuite le calze della Befana, accompagnate da un piccolo pensiero. Per concludere un rinfresco per tutti, con i biscotti Massera.

Come anticipato, un momento speciale è stato dedicato alle visite presso il reparto Pediatria, dove alcune Befane hanno raggiunto i bambini ricoverati per coinvolgere anche loro nel giorni di festa. Ai piccoli paziento è stata consegnata la calza.

Di seguito l'intervista al Responsabile Sap Biella, Bruno Barone: