Castagnea si veste di magia: il borgo di Portula celebra la Befana tra calze giganti e allestimenti FOTO

Castagnea si conferma ancora una volta luogo simbolo della Befana. Anche quest'anno i volontari hanno davvero superato sé stessi decorando moltissimi angoli e scorci del borgo di Portula, con calze (realizzate dalle sarte del Gruppo Delfino) e il maestoso albero in piazza. Senza dimenticare la presenza della lunga calza sul campanile della chiesa, assieme alle scope giganti e a numerosi altri addobbi.

A ciò si è unito il progetto curato da Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto, che vede la realizzazione di diversi fantocci a grandezza naturale ispirati alla quotidianità della Befana. Negli anni, l’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori, anche da fuori regione, attratti dalla possibilità di passeggiare tra le vie e le piazze del paese. Per l’edizione 2025-26, la Befana volante è stata posizionata tra i due campanili, a suggerire l’idea di un arrivo da lontano. Alcuni allestimenti sono stati rinnovati e altri introdotti per la prima volta: ad esempio il garage della Befana in versione meccanico davanti alle ex scuole elementari, la Befana intenta a realizzare calze e il vigile Rudolf, che accoglie i visitatori all’ingresso del paese, invitando gli automobilisti a rallentare. I fantocci, realizzati dai due curatori, presentano volti in cartapesta e corpi in legno; alcuni di questi sono stati creati utilizzando anche una vecchia carriola.

Da oggi, si potrà prendere parte a due giorni di festa: si comincia alle 19.30, con la cena benefica a base di polenta concia e altri piatti, in programma nel salone dell’asilo. Domani, 4 gennaio, dalle 10.30, sarà possibile visitare il paese, la casa e il mercatino della Befana. Alle 11 è prevista la polenta concia da asporto mentre nel pomeriggio si svolgeranno laboratori e giochi per bambini. Alle 17 spazio allo spettacolo del mangiafuoco.