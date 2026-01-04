 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 04 gennaio 2026, 08:50

Gran Concerto a Crevacuore per salutare il 2026

La comunità di Crevacuore saluta il nuovo anno con il Gran Concerto del Corpo Musicale di Coggiola. Una serata speciale per aprire il 2026 all'insegna della musica e della tradizione. L'appuntamento è per le 21 di lunedì 5 gennaio nei locali del salone polivalente.
 

g. c.

