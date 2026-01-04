La comunità di Crevacuore saluta il nuovo anno con il Gran Concerto del Corpo Musicale di Coggiola. Una serata speciale per aprire il 2026 all'insegna della musica e della tradizione. L'appuntamento è per le 21 di lunedì 5 gennaio nei locali del salone polivalente.
Valli Mosso e Sessera | 04 gennaio 2026, 08:50
Gran Concerto a Crevacuore per salutare il 2026
La comunità di Crevacuore saluta il nuovo anno con il Gran Concerto del Corpo Musicale di Coggiola. Una serata speciale per aprire il 2026 all'insegna della musica e della tradizione. L'appuntamento è per le 21 di lunedì 5 gennaio nei locali del salone polivalente.
