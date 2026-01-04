Valdilana: Polenta concia in piazza con la pro loco Trivero

Si è svolta oggi, domenica 4 gennaio, in piazza XXV Aprile a Valdilana, l’iniziativa dedicata alla polenta concia organizzata dalla Pro Loco Trivero. L’evento, ospitato in piazza, ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, confermandosi un momento di convivialità e valorizzazione delle tradizioni locali.

Nel corso della giornata sono state distribuite circa 90 porzioni di polenta concia, molto apprezzate dai presenti. L’iniziativa ha contribuito ad animare il centro del paese, offrendo un’occasione di incontro e socialità all’insegna della cucina tipica biellese.