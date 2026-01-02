Cade nel laghetto vicino casa, muore a 73 anni: tragedia a Masserano

Non ce l'ha fatta l'uomo di 73 anni che, nella giornata di ieri, 1° gennaio, è stato ritrovato in un laghetto, a seguito di una caduta, a pochi metri dalla sua abitazione di Masserano.

Nonostante l'allarme dei parenti e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, il pensionato è poi morto poco dopo il ricovero in ospedale, probabilmente per le conseguenze di un ipotermia. Si chiamava Guido Perino ed era molto conosciuto in paese.

Come riportato dall'Impresa Funebre Domus, la salma sarà benedetta domani, sabato 3 gennaio, alle 15.30, presso le camere mortuarie dell'Ospedale degli Infermi di Biella. La famiglia ha condiviso un ringraziamento al personale del 118, ai Vigili del Fuoco e ai sanitai del Pronto Soccorso “per la professionalità e l'impegno dimostrati”.