Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO

Si è conclusa ieri, giovedì 18 dicembre, la seconda edizione del Progetto Academy, promosso e organizzato da Big Mat Mondin Imo SNC, con la collaborazione di Ascom Biella. Un appuntamento che ha confermato l’interesse degli operatori del settore, con una serie di giornate dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale, con particolare riferimento all'impiego di materiali innovativi.

Al termine della giornata conclusiva, Adriano Mondin ha tracciato un bilancio positivo dell’iniziativa: «È andata molto bene! I ragazzi vengono volentieri e ho riscontrato grande interesse. Si presentano materiali nuovi, a volte conosciuti da tempo, ma raramente promossi e impiegati concretamente".

Il coordinamento del Progetto Academy è stato affidato al geometra Marcello Mazzia, che ha sottolineato l’importanza delle lavorazioni a secco, in particolare quelle con cartongesso, legnami e vetro: "Sono importanti perché rappresentano soluzioni moderne, innovative e tengono conto delle esigenze di rapidità nell’esecuzione delle opere. Riescono ad adattarsi a qualsiasi situazione di carattere edilizio e architettonico", ha spiegato.

Secondo Mazzia, queste soluzioni permettono di coniugare le necessità dei progettisti con quelle degli applicatori e rispondono al comfort richiesto oggi dagli immobili. Centrale resta il tema della formazione: "Non è solo importante, è importantissima. Solo il gioco di squadra consente di raggiungere obiettivi che fino a qualche tempo fa erano inimmaginabili", anche grazie alle tecnologie, ai materiali e alla possibilità di fare formazione mirata e confrontarsi direttamente con il mondo degli operatori.

Nuove materie prime richiedono conoscenze specifiche e capacità tecniche per essere applicate correttamente e garantire risultati ottimali. Il Progetto Academy nasce proprio con l'intento di supportare i professionisti del settore nell'acquisizione rapida e corretta delle competenze necessarie per l'impiego delle nuove risorse, fornendo informazioni essenziali per un settore edilizio sempre più specializzato.

Big Mat Mondin Imo SNC ringrazia i partecipanti e i tecnici intervenuti durante gli incontri.