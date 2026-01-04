Bielmonte al centro dello sci internazionale: piste pronte per squadre italiane e straniere VIDEO

Bielmonte, storicamente conosciuta come stazione sciistica a misura di famiglia, sta vivendo in questi giorni un periodo di grande affluenza. Nell’area dell’Oasi Zegna le strutture ricettive risultano al completo, con presenze provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia. Accanto allo sci alpino, si registra una forte partecipazione anche allo sci di fondo al Bocchetto Sessera, confermando l’attrattività del comprensorio.

Negli ultimi anni Bielmonte si è affermata anche come punto di riferimento per lo sci agonistico, grazie alla qualità delle piste e alle condizioni del manto nevoso, ideali per la preparazione atletica. Un percorso di crescita consolidato dall’accordo siglato con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), valido per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 e soprattutto al grande lavoro della stazione.

Con questa intesa, l’Oasi Zegna Ski Racing Center è ufficialmente riconosciuta come sede degli allenamenti delle squadre nazionali FISI, entrando nel ristretto gruppo delle località italiane dedicate allo sci di alto livello. Oltre alle formazioni italiane, sono presenti a Bielmonte in questi giorni, anche squadre straniere provenienti da Spagna e Cina, a conferma della dimensione sempre più internazionale del comprensorio.

In questi giorni sono in corso gli ultimi interventi tecnici, in particolare la cosiddetta “barratura”, una lavorazione specialistica delle piste effettuata dagli uomini Icemont insieme agli allenatori delle squadre nazionali, allo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e all’associazione Apex 2010, per garantire condizioni ottimali di allenamento in modo che le piste siano identiche a quelle che troveranno in Coppa del Mondo e Coppa Europa.

Da domani prenderanno ufficialmente il via le sessioni sul campo con l’arrivo delle squadre, a partire dai gruppi di Coppa Europa. Il calendario prevede inoltre, il 7, 8 e 9 gennaio, tre giornate di gare FIS maschili, seguite venerdì da due gare FIS femminili.

Per Bielmonte si tratta di un momento particolarmente significativo: si entra nel vivo della stagione agonistica, con lo sguardo rivolto ai grandi appuntamenti futuri e al percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, confermando il ruolo dell’Oasi Zegna come eccellenza dello sci italiano e internazionale.