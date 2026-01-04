Cossato, sanitari e Carabinieri in soccorso di un anziano che perde l’orientamento

Nella giornata di ieri sabato 3 gennaio a Cossato una persona ha richiesto aiuto per un anziano che si era presentato presso la sua abitazione in evidente stato di disorientamento. L’uomo riferiva di essersi perso e di non riuscire a ritrovare la propria casa.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’anziano era arrivato in zona a bordo di un’autovettura, risultata intestata a un’altra persona residente comunque a Cossato. I Carabinieri che sono intervenuti hanno confermato che l’uomo aveva interrotto la marcia proprio a causa della perdita di orientamento, proseguendo poi a piedi nel tentativo di rientrare a casa.

Nel frattempo sono stati allertati i sanitari, che dopo averlo visitato hanno riscontrato buone condizioni di salute, ritenendo non necessario il trasporto in ospedale. L’uomo ha raggiunto la sua dove si è potuto tranquillizzare e riposare.