Conto alla rovescia per la Dakar 2026, al prologo Rodella è 7° di categoria: l'intervista dall'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

Conto alla rovescia per la Dakar 2026. Ancora poche ore d'attesa e in Arabia Saudita avrà inizio uno degli appuntamenti motoristici più attesi dell'anno. In gara anche la pilota biellese Serena Rodella, assieme alla navigatrice Monica Buonamano e alla pilota Rachele Somaschini.

Nel prologo della Dakar, l'equipaggio è giunto 37° su 96 team presenti e ha ottenuto un 7° posto nella categoria camion. “È un test che definisce la classifica di partenza – afferma Rodella – Stiamo ancora prendendo confidenza con il mezzo ma è andata bene”.

Di seguito l'intervista integrale a cura di Mauro Benedetti.