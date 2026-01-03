 / Motori

Motori | 03 gennaio 2026, 17:00

Conto alla rovescia per la Dakar 2026, al prologo Rodella è 7° di categoria: l'intervista dall'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

Assieme a lei la navigatrice Monica Buonamano e la pilota Rachele Somaschini.

Conto alla rovescia per la Dakar 2026, al prologo Rodella è 7° di categoria: l'intervista dall'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

Conto alla rovescia per la Dakar 2026, al prologo Rodella è 7° di categoria: l'intervista dall'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

Conto alla rovescia per la Dakar 2026. Ancora poche ore d'attesa e in Arabia Saudita avrà inizio uno degli appuntamenti motoristici più attesi dell'anno. In gara anche la pilota biellese Serena Rodella, assieme alla navigatrice Monica Buonamano e alla pilota Rachele Somaschini. 

Nel prologo della Dakar, l'equipaggio è giunto 37° su 96 team presenti e ha ottenuto un 7° posto nella categoria camion. “È un test che definisce la classifica di partenza – afferma Rodella – Stiamo ancora prendendo confidenza con il mezzo ma è andata bene”. 

Di seguito l'intervista integrale a cura di Mauro Benedetti. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore