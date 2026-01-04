Prima Giornata Bear Wool Volley 2026, i risultati FOTO e VIDEO

Anche quest’anno è iniziato l'atteso torneo di pallavolo giovanile che si tiene nel biellese da oltre 20 anni e giunge già al termine la prima giornata di gare, che ha visto le squadre sfidarsi nei vari palazzetti. Le partite si sono svolte sin dal mattino, con l’impegno delle squadre per qualificarsi e raggiungere le finali. La prima giornata dell’evento ha previsto infine, alla sera, una sfilata lungo via Italia, seguita da una presentazione ufficiale in Piazza Duomo. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Biella Marzio Oliviero, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e il Presidente del comitato Ticino-Sesia-Tanaro della Fipav, oltre al Vicepresidente di ASAD Biella Jacopo De Agostini e all’atleta Simone Chirico, che ha recitato il giuramento di Special Olympics “Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Nei prossimi due giorni assisteremo alla gare che chiuderanno il girone, per poi chiudere con le finali di lunedì 5 gennaio.

I risultati

Under 14 femminile: Nei quattro gironi di Under 14 femminile troviamo come protagoniste Issa Novara per il girone A, Moncalieri Volley Bianca Modit, per il girone B, 2mila8 Volley Domodossola nel girone C e infine Btm In Volley Piemonte nel girone D. Tutte le squadre hanno riportato tre vittorie su tre partite giocate.

Under 15 maschile: In Under 15 maschile occupano attualmente i primi posti Pallavolo La Bollente per il girone A, con 6 punti in due partite, seguita da Nextstar Chieri 76 Gs Pino che ha 5 punti accumulati in due partite giocate. Nel girone B troviamo invece in testa Polisport Chieri, con 7 punti in tre partite, seguita da Valtrompia Volley con 5 punti in due partite.

Under 16 femminile: In Under 16 femmilnile incontriamo quattro gironi. Al momento la classifica vede al primo posto RTZ Bern-Solothurn nel girone A e Impresind DVB nel girone B, entrambe con 6 punti su due partite giocate. Il girone C vede poi in testa l’Invicta Roma Volley che ha conquistato 7 punti in tre partite, seguita dalla Virtus Biella con 5 punti acquisiti in due partite. Infine nel girone C troviamo il Ticino Volley Team con 6 punti su tre partite, a cui segue RTZ Basel con 5 punti accumulati in due partite.

Under 17 maschile: In Under 17 maschile troviamo in testa alla classifica nel girone A la Nexstar Sant'Anna U17 con 6 punti su due partite, seguita dalla Enercom SPB con 5 punti su 2 partite. Il girone B vede invece al primo posto Volley Novara 17 con 7 punti su tre partite, seguita poi da Valtrompia Volley con 5 punti guadagnati in due partite.

Under 18 femminile: In Under 18 femminile incontriamo nuovamente quattro gironi. Le classifiche dei gironi A, B e C sono rispettivamente capeggiate da Club 76 Fenera Chieri, Vol-ley Academy Volpiano e Stella Azzurra u18, tutte con ben tre partite vinte su tre. Il girone D, infine, vede Volleyrò Casal De Pazzi Roma al primo posto, con 6 punti accumulati in due partite.

Under 19 maschile: In Under 19 maschile, in cui troviamo un solo girone, apre la classifica Colombo Psa Italy, con 7 punti su tre partite, seguita subito da Nexstar Sant'Anna U19 che ha acquisito 6 punti in due partite giocate. Le squadre si sfideranno nuovamente domani presso il Biella Forum.

Special Olympics: Nella giornata si sono disputate le gare di “divisioning”, che prevedono un’osservazione attenta delle squadre da parte dello staff e dei giudici di gara, in modo tale da giocare in maniera unificata nei prossimi giorni. A partire da domani si darà il via alla fase competitiva del torneo, in cui ci si sfiderà per raggiungere la finalissima al Biella Forum!

Prossimi appuntamenti

Oggi, domenica 4 gennaio, le gare di qualificazione avranno inizio alle 8:30 nelle varie palestre. Seguiranno poi gli ottavi, i quarti e le semifinali nel pomeriggio, per poi concludere la giornata con cena e Volley Night presso la Peschiera di Valdengo. Le finali si terranno infine lunedì 5 gennaio.

Per i risultati della giornata di oggi potete consultare i seguenti link:

U14F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u14f

U16F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u16f

U18F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u18f

U15M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u15m

U17M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u17m

U19M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u19m