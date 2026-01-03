Biella, le parole del vescovo Farinella ai familiari della 15enne ferita a Crans-Montana: “La comunità è loro accanto”

“Esprimo la mia profonda vicinanza e il mio sostegno alla giovane ragazza biellese rimasta coinvolta nel drammatico incidente di Crans-Montana”. Queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella, apparse poco fa sui propri canali social.

E aggiunge: “In questo momento di grande sofferenza per tanti giovani e famiglie, assicuro la mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza. La comunità diocesana di Biella è loro accanto. Tutti attendiamo buone notizie riguardanti il miglioramento delle sue condizioni di salute e di poterla presto riabbracciare”.