 / CRONACA

CRONACA | 03 gennaio 2026, 16:30

Biella, le parole del vescovo Farinella ai familiari della 15enne ferita a Crans-Montana: “La comunità è loro accanto”

E aggiunge: “In questo momento di grande sofferenza per tanti giovani e famiglie, assicuro la mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza”.

farinella vescovo

Biella, le parole del vescovo Farinella ai familiari della 15enne ferita a Crans-Montana: “La comunità è loro accanto” (foto Diocesi di Biella - Lorenzo Iorfino)

“Esprimo la mia profonda vicinanza e il mio sostegno alla giovane ragazza biellese rimasta coinvolta nel drammatico incidente di Crans-Montana”. Queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella, apparse poco fa sui propri canali social.

E aggiunge: “In questo momento di grande sofferenza per tanti giovani e famiglie, assicuro la mia preghiera per lei, i suoi cari e gli amici, perché possano trovare forza, conforto e speranza. La comunità diocesana di Biella è loro accanto. Tutti attendiamo buone notizie riguardanti il miglioramento delle sue condizioni di salute e di poterla presto riabbracciare”.

News collegate:
 Crans-Montana, in Duomo un momento di preghiera per la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno - 03-01-26 11:00
 Crans-Montana, c'è anche una 15enne biellese tra i feriti dell'incendio di Capodanno - 02-01-26 20:00

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore