Tutto pronto per il BWV 2026

Al via la 21° edizione del BWV! Domani 3 gennaio dalle ore 8 è prevista l'Apertura del check-in presso il Biella Forum. Alle Ore 09,30 Inizio gare di qualificazione nelle varie palestre che termineranno intorno alle 18 circa. Sarà la 21a edizione di questo torneo che ogni anno coinvolge migliaia di atleti con decine di società italiane e non solo e sono attese 90 squadre, 1350 atleti, 150 allenatori, 100 dirigenti e 100 volontari, oltre a 70 arbitri.

A seguire è in programma uno dei momenti più attesi dell'evento: alle 18,30 tutte le squadre sfileranno da Piazza Vittorio Veneto lungo via Italia fino a raggiungere Piazza San Cassiano per la presentazione ufficiale con l' Orso, la mascotte dell'evento, e i saluti istituzionali.

Il 4, il giorno seguente, proseguiranno le gare di qualificazione, quindi lunedì 5 le squadre classificate dal 4° posto in poi potranno, a partire dalle ore 14 ed entro le 17,30, ritirare il premio presso l’Area Premiazioni che verrà allestita all’ingresso del Biella Forum.

A partire dalle ore 9 presso il PalaPajetta a Biella ci saranno la Finale Under 14 Femminile (ore 09:00) e la Finale Under 15 Maschile (a seguire) e nello stesso orario presso il Biella Forum al Centro Commerciali “Gli Orsi”, sono invece previste la Finale Under 16 Femminile (ore 09:00), la Finale Under 17 Maschile (a seguire), la Finale Special Olympics (a seguire), la Finale Under 18 Femminile (a seguire) e la Finale Under 19 Maschile (a seguire)

Alle 18 ci sarà la cerimonia di premiazione.