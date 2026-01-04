Cossato, intervento dei Vigili del Fuoco in via Mazzini FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di oggi domenica 4 gennaio, intorno alle 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mazzini a Cossato per l’apertura di un alloggio. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione riguardante una persona che appariva in stato confusionale.

L’operazione è stata effettuata per consentire l’accesso all’abitazione e verificare le condizioni della persona all’interno. La situazione è stata gestita in collaborazione con gli altri enti di soccorso eventualmente allertati. Per consentire l'operazione si è reso necessario l'utilizzo dell'autoscala.

L’intervento si è concluso senza particolari criticità.