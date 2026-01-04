4 gennaio 2026: la luna Gibbosa Calante vista dal ricetto di Candelo FOTO

Il 2026 sarà un anno speciale per tutti gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo notturno: il calendario lunare offrirà tredici lune piene anziché le consuete dodici. Tra queste, si contano tre superlune, due eclissi lunari e persino una Blue Moon, regalando spettacoli celesti straordinari durante tutto l’anno.

Il ciclo delle 13 lune piene inizia con la Luna del Lupo, visibile ieri sabato 3 gennaio e ancora protagonista oggi 4 gennaio, quando viene chiamata Gibbosa Calante, immortalata dal fotografo Zinga Power dal ricetto di Candelo.

Per chi ama alzare lo sguardo al cielo, il 2026 si preannuncia quindi un anno da non perdere, con appuntamenti che uniscono meraviglia naturale, suggestione storica e fascino della scienza.