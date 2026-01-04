Funakoshi 1976 al Milan Karate Camp con i campioni del mondo

E’ iniziato il 50esimo anno dalla fondazione per il Club diretto e fondato dal Maestro Damiano Rovatti nel 1976.

E per cominciare bene questo anniversario, il Team Agonisti ha raccolto l’invito e partecipato agli allenamenti di Alto Profilo del Milan Karate Camp, diretto dall’allenatore della Nazionale e direttore Tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro, Maestro Christian Verrecchia, con la partecipazione dei Campioni della Nazionale Italiana: Erminia Perfetto (Vice-Campionessa del Mondo) e Luca Maresca (Campione del Mondo).

Gli atleti Funakoshi hanno così potuto testare i nuovi regolamenti sia nella classe Cadetti, con le “debuttanti” Greta Bagatin e Martina Ciliesa, protagoniste di una splendida stagione nella classe Esordienti (Campionati Italiani e Open League), che in quelle Seniores, con Stefano Sasso, Luca Riello (terzi nella Turin Cup e Monferrato Open), Francesco Salussolia e Luca Zaramella ed Esordienti, con Gregorio Seracini, Davide Ramella Pralungo (terzi al Campionato Regionale) e la new-entry Aurora Pavanetto, già in evidenza nelle manifestazioni dei Pre-Agonisti delle ultime due stagioni.

Allenamenti intensi con approfondimenti sulla tattica e affinamento tecnico, ai quali gli allievi del Maestro Damiano Rovatti hanno partecipato con determinata volontà di crescita e impegno costante, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la formazione degli Atleti Funakoshi che in questi 50 anni si sono passati il testimone nella difesa dei colori sociali in tutti i tatami d’Italia, alternandosi sul prestigioso podio Nazionale e Internazionale, su cui sono saliti 32 atleti, che insieme hanno conquistato 70 medaglie, fra le quali spiccano i 2 ori Mondiali (Word Master Games 2013) e i 5 Titoli di Campione Italiano nella classe Assoluta (unica società nella storia del karate biellese ad aver ottenuto questi risultati).

Nella foto: Atleti e Tecnici del Team Agonisti FUNAKOSHI 1976, al termine del Milan Karate Camp, con i Campioni del Mondo e l’allenatore della Nazionale Italiana, Maestro Christian Verrecchia.