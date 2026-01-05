 / EVENTI

EVENTI | 05 gennaio 2026, 07:10

Occhieppo Inferiore, tutto pronto per l'inizio del carnevale

La giornata si aprirà alle ore 11 con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale

Il Pettirosso e la Capinera sono lieti di invitare la cittadinanza al Primo Carnevale del Biellese, in programma domani martedì 6 gennaio 2026 a Occhieppo Inferiore.

La giornata si aprirà alle ore 11 con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, i festeggiamenti proseguiranno presso il Polivalente di via Caralli 5, sempre a Occhieppo Inferiore.

Il programma prevede momenti di divertimento dedicati a bambini e adulti, con la presentazione dei personaggi storici e folcloristici.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento dell’Associazione Turistica Pro Loco di Occhieppo Inferiore e dell’Unità Pastorale di Occhieppo. Gli organizzatori rivolgono un invito aperto a tutti a partecipare a questa giornata di festa e tradizione.

s.zo.

